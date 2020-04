Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole:



RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI - "La prima cosa è la salute, ma il problema è che ogni giorno cambiano le direttive. Sento parlare di ritiri, maxiritiri in alcune città. Io non sono né a favore né a sfavore di giocare. Mi manca il mio lavoro, ma comprendo che c'è una priorità. Se dovessimo riprendere però non voglio sentire polemiche che si giocherà a porte chiuse. In ogni caso tutti compatti, tutti uniti".



IL MOMENTO - "Da questa situazione si può vedere chi è appassionato e chi no. Possiamo ripartire dall'anno zero. Ci sono tanti interessi, capisco gli imprenditori, ma ora serve partire da zero. Se si va con i Tribunali non si comprende che c'è una pandemia. Andrei a vedere come stanno a Bergamo, come stanno a Brescia. Quello è l'importante. Sento amici e ogni giorno viene a mancare qualche parente. Tutti vorremmo giocare, ma qui ci vuole buonsenso ed educazione, oltre gli interessi".