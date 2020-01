Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato così a Sky Sport dell'obiettivo Caprari e della possibile partenza di Gervinho: "Caprari non è ancora un giocatore del Parma, ci stiamo lavorando noi così come altre squadre. Non è facile, oggi appartiene alla Sampdoria".



Gervinho via?

"In questo momento è meglio se non ne parlo. Ha richieste, è inutile nasconderci...".



Extra-budget per il mercato?

"L'extra-budget è finito il 31 agosto".