PARMA: sbaglia un’uscita a inizio gara, sul primo gol non può fare niente ma rimane immobile sul colpo di testa di Ronaldo e sulla rete di Morata.: Alex Sandro sulla sinistra gli fa vedere le stelle; viene spesso superato e da quella fascia nascono i gol della Juve.(Dal 15’ s.t.: un paio di cross interessanti e qualche discesa pericolosa sulla destra).: fatica come tutta la difesa del Parma a contenere i continui attacchi bianconeri, lascia completamente libero Morata nel quarto gol bianconero.: cerca di marcare in qualche modo Morata ma la Juventus sfonda da ogni lato del campo.: lascia libero Kulusevski nel vantaggio bianconero e non riesce a proporsi sulla sinistra.: uno dei più attivi tra i crociati, tanta corsa e tocchi precisi in mezzo al campo.: perde diversi palloni a centrocampo che fanno ripartire la Juve, giocate lente e prevedibili.: quando riesce cerca la profondità con un bel cross per Kucka, si inserisce spesso tra le linee ma in fase di copertura si fa trovare spesso fuori posizione.(Dal 40’ s.t.).: qualche discesa in velocità e poco altro; non arriva mai alla conclusione verso la porta di Buffon.(Dal 1’ s.t.: ha più gamba di Gervinho ma non trova mai lo spazio in zona gol).: mette i muscoli tra la palla e i giocatori della Juve, le uniche occasioni pericolose del Parma sono le sue conclusioni.(Dal 15’ s.t.: una botta da fuori area che finisce sopra la traversa).: gioca di sponda e fa valere le sue doti fisiche ma non riesce mai a girarsi per andare a rete.(Dal 15’ s.t.: impegna Buffon in un paio di occasioni).: la difesa fa acqua da tutte le parti e il Parma soffre il gioco della Juventus dal primo all’ultimo minuto di gara.JUVENTUStorna nel suo stadio, 25 anni e un mese esatto dopo il suo debutto in serie A. Il Parma si limita a difendersi, ma sullo 0-0 è decisivo sul tiro di Kucka, ripetendosi sullo 0-3 nella ripresa sempre sullo slovacco.sempre al posto giusto, spende anche un giallo se necessario, impedisce a Gervinho di accendersi.primo regista, lascia il lavoro sporco a Danilo e De Ligt, unica pecca quel gol divorato a fine primo tempo.(30' st).è ovunque, anche centrocampista aggiunto a ridosso dell'area di rigore emiliana. Dominante.una spina nel fianco del Parma, la Juve costruisce spesso sulla sinistra e lui sa farsi trovare pronto.: non è ancora al meglio ma il primo pallone buono lo trasforma in gol. Doveva essere la sua partita, lo è stato.: in uno stato di forma pazzesco, va al doppio degli altri e riesce ad abbinare anche qualità a un moto perpetuo.(30' st).in crescita, fa sempre la cosa giusta, finalmente in condizione. Nella seconda parte di stagione potrà essere un fattore.: il problema è che riesce a giocare più o meno due partite al mese. È un problema perché quando c'è, Pirlo trova l'uomo giusto per quella posizione.(23' st: uno spezzone per provare a ritrovarsi, cosa non semplicissima a quanto pare).un gol, un assist e forse due, la partita con l'Atalanta è stata l'eccezione in termini di scelte scellerate, ha una marcia in più degli altri e sa giocare, bene, per i compagni di squadra.reagisce agli errori di mercoledì nell'unico modo che conosce, giocando da leader e facendo gol. E che gol...(37' st).All.la strada è tracciata, tra passi avanti e altri indietro. La Juve attacca a pieno regime e tiene palla, cercando di recuperarla sempre nel minor tempo possibile. Contro il Parma è riuscito quasi tutto, eccezion fatta per una leggerezza sotto porta ancora presente. Ma ha dominato, con semplicità e idee chiare. Così è tutta un'altra Juve.