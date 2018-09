Il match tra Parma e Juventus è sempre stato particolarmente sentito da entrambe le tifoserie e l'incontro del Tardini di questa sera non sarà da meno. Come riporta La Gazzetta dello Sport le forze dell'ordine sono a lavoro da giorni per prevenire eventuali tafferugli tra le due tifoserie. L'ultima volta che la Juve ha giocato a Parma (gennaio del 2013) due pullman di tifosi della Juve, circa settanta persone in tutto, assaltarono il bar ritrovo dei sostenitori emiliani, il Bar Gianni, a poche centinaia di metri dallo stadio: bastonate, cinghiate e pure due bombe carta. In quella occasione vennero emessi 23 Daspo e oggi quello stesso locale rimarrà chiuso per questioni di sicurezza.