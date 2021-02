Il Parma è molto attivo sul mercato, dopo aver perfezionato l'arrivo di Zirkzee dal Bayern Monaco, la squadra del patron Kyle Krause ha messo le mani su Graziano Pellé, attaccante classe 1985 ex Shandong Luneng, di ritorno in Europa. In esclusiva a Calciomercato.com il patron dei ducali ha fatto il punto sulla trattativa.



Pellé affare fatto?

"Non ancora, sapete come funziona non è ufficiale finché non c'è la firma, ma un giocatore come lui è sicuramente una grande opportunità per noi. C'è ancora un po' di tempo".



State cercando una sistemazione per Inglese?

”No, lui è un giocatore del Parma"



Lo sarà anche a fine mercato?

"Si penso proprio di si"