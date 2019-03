Juraj Kucka, autore del gol decisivo per il Parma contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Questa vittoria significa tanto per noi, venivamo da quattro sconfitte consecutive in casa. Non era facile oggi ma siamo ripartiti, ora siamo contenti e dobbiamo continuare così, cercando di migliorare sempre più. Non ho esultato perché ho rispetto del Genoa, sono cresciuto molto lì: devo ringraziare tutti, anche i tifosi genoani. L'obiettivo da qui a fine campionato? Noi ora dobbiamo guardare sempre la prossima partita, dobbiamo migliorare in tante cose e cerchiamo di fare più punti possibile. Se è meglio giocare in Italia? L'importante è giocare, il bello è fare quello che amiamo".