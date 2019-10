Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Hellas Verona hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione



Lavoro differenziato per Bruno Alves, Andreas Cornelius e Vincent Laurini. Terapie per Riccardo Gagliolo e Roberto Inglese.



Domani, giovedì 31 ottobre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.