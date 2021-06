Il ritorno in pompa magna di Buffon al Parma sta facendo discutere più del previsto. I Boys lo hanno punzecchiato con uno striscione ed un post su Facebook molto duri sul suo passaggio alla Juve nel 2001, ma sono subito stati ripresi da Fulvio Ceresini. Il figlio del presidente più amato della storia gialloblù, Ernesto Ceresini, colui che portò il Parma per la prima volta in Serie A nel ’90, ha infatti espresso la sua opinione sempre su Facebook: “Gigi Buffon si è meritato il rispetto e l’ammirazione di tutti coloro che amano il calcio. Evitiamo per favore di farci compatire davanti al mondo”.