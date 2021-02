Sepe 5: le conclusioni sui gol sono abbastanza angolate, ma Sepe rimane praticamente immobile a guardare il pallone finire in reteOsorio 5,5: si fa infilare in velocità da Sansone in più di un’occasione, prova a ripartire con la palla al piede in fase di possessoAlves 5,5: sbaglia passaggi semplici, non è ancora in condizione ottimale e si vedeBani 5: compie il fallo inutile che regala la punizione del vantaggio bolognese, poi tanta fatica come tutta la difesa ducale(Dal 1’ s.t. Man 5,5: qualche buon tocco giocando semplice)Gagliolo 6: non è un esterno che può giocare nel 3-5-2, non riesce mai ad arrivare sul fondo e si limita a fare la fase difensiva; sfiora il gol nella ripresaKurtic 5: prova a verticalizzare cercando di variare ai soliti passaggi orizzontali ma non si inserisce mai in aiuto agli attaccanti(Dal 24’ s.t. Mihaila 6: impegna Skorupski con un bel rasoterra)Brugman 6: più veloce del solito in regia, va vicino al gol con una bella conclusione parata dal portiere bolognese(Dal 10’ s.t. Cyprien 5,5: poca sostanza in mezzo al campo quando la squadra dovrebbe accelerare)Kucka 6: è uno dei pochi del Parma che cerca l’affondo in area e il tiro dalla distanza, come sempre ultimo a mollare(Dal 36’ s.t. Hernani sv)Conti 5: si perde completamente Barrow nel gol del vantaggio e lo lascia saltare senza problemi in area piccolaCornelius 5: ancora una volta lontano dalle azioni offensive crociate, gioca solo di sponda sui centrocampisti(Dal 10’ s.t. Zirkzee 5,5: un bel passaggio per Mihaila e poco altro)Gervinho 5: tanta corsa a vuoto e pochi palloni giocati con decisione; non punge mai dalle parti della difesa ospiteAll. D’Aversa 5: schiera una formazione con cinque difensori quando deve vincere la partita, prova a cambiare in corsa ma è già troppo tardi