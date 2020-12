Parma-Benevento 0-0



Sepe 6,5: Lapadula prova a metterlo in difficoltà in diverse occasioni, Sepe si fa trovare pronto



Iacoponi 6: torna terzino sinistro dopo tanto tempo, prova a sovrapporsi a Gervinho in fase offensiva



Osorio 6,5: prova a giocare d’anticipo e salire palla al piede quando il Parma deve ripartire; diverse chiusure decisive



Alves 6,5: padrone del gioco aereo, va a saltare in area nei corner a favore



Busi 5,5: in difficoltà quando il Benevento attacca, si fa coprire da Hernani quando prova a spingere sulla destra



(Dal 43’ s.t. Gagliolo sv)



Hernani 5,5: un giallo che poteva evitare e molti palloni sbagliati; prova a farsi vedere tra le linee



Scozzarella 5,5: torna in regia dopo la prova convincente di Marassi, stavolta è un po’ lento e impreciso



(Dal 28’ s.t. Brugman 5,5: non aggiunge velocità alla manovra crociata)



Kurtic 6: prova a saltare l’uomo per andare al cross; un tentativo fuori di poco



Gervinho 5: la difesa del Benevento gli copre tutti gli affondi in velocità; spreca calciando alto sotto porta



Karamoh 5: non spinge mai sulla destra e non si fa mai vedere in zona gol; lascia il campo dopo 45’



(Dal 1’ s.t. Brunetta 5,5: aggressivo senza palla, non inventa azioni pericolose)



Cornelius 5: si batte in mezzo alla difesa ospite cercando di giocare di sponda



(Dal 43’ s.t. Inglese sv)





All. Liverani 5,5: la sua squadra non punge mai il Benevento, inserisce Inglese troppo tardi