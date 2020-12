Parma-Juventus 0-4: sbaglia un’uscita a inizio gara, sul primo gol non può fare niente ma rimane immobile sul colpo di testa di Ronaldo e sulla rete di Morata: Alex Sandro sulla sinistra gli fa vedere le stelle; viene spesso superato e da quella fascia nascono i gol della Juve(Dal 15’ s.t.: un paio di cross interessanti e qualche discesa pericolosa sulla destra): fatica come tutta la difesa del Parma a contenere i continui attacchi bianconeri, lascia completamente libero Morata nel quarto gol bianconero: cerca di marcare in qualche modo Morata ma la Juventus sfonda da ogni lato del campo: lascia libero Kulusevski nel vantaggio bianconero e non riesce a proporsi sulla sinistra: uno dei più attivi tra i crociati, tanta corsa e tocchi precisi in mezzo al campo: perde diversi palloni a centrocampo che fanno ripartire la Juve, giocate lente e prevedibili: quando riesce cerca la profondità con un bel cross per Kucka, si inserisce spesso tra le linee ma in fase di copertura si fa trovare spesso fuori posizione(Dal 40’ s.t.: qualche discesa in velocità e poco altro; non arriva mai alla conclusione verso la porta di Buffon(Dal 1’ s.t.: ha più gamba di Gervinho ma non trova mai lo spazio in zona gol): mette i muscoli tra la palla e i giocatori della Juve, le uniche occasioni pericolose del Parma sono le sue conclusioni(Dal 15’ s.t.: una botta da fuori area che finisce sopra la traversa): gioca di sponda e fa valere le sue doti fisiche ma non riesce mai a girarsi per andare a rete(Dal 15’ s.t.: impegna Buffon in un paio di occasioni): la difesa fa acqua da tutte le parti e il Parma soffre il gioco della Juventus dal primo all’ultimo minuto di gara