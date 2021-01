Napoli-Parma 1-0Parma:: non può nulla sui gol del Napoli. Mostra un'incertezza nella ripresa alla quale rimedia senza conseguenze Pezzella.: soffre la tecnica di Lorenzo Insigne. Poco presente anche in fase di spinta.: è sua la deviazione decisiva che spiazza Sepe sul gol di Politano.: pesa l'ammonizione ricevuta già al 5' del primo tempo per fallo su Lozano. Un po' leggero in occasione del gol di Elmas.: non è mai facile un duello contro Lozano, specialmente in un periodo del genere per il messicano. Riesce a contenerne le discese (35' s.t.).: prestazione opaca in fase di contenimento. Non si rende pericoloso neanche con qualche inserimento (1' s.t.: il Parma guadagna qualità con il suo ingresso e si vede).: gioca tanti palloni, si fa vedere spesso e trova anche l'inserimento per il gol annullato per fuorigioco (35' s.t.).: è spento per tutto il corso della partita (36' s.t.).: cerca qualche spunto ogni tanto, prova a legare centrocampo e attacco però non è abbastanza.: totalmente assente lì davanti. Ha un'occasione nella ripresa ma spreca calciando largo dopo essere stato lanciato in porta: la sua velocità è sempre pericolosa, ma oggi non incide in questo modo. Ha un'occasione importante nella ripresa ma sbaglia la scelta e serve Brugman in fuorigioco.: nel primo tempo il suo Parma è praticamente inesistente, non si affaccia mai in avanti. Prende fiducia nella ripresa e inizia ad avvicinarsi al gol del pareggio ma non basta, serve qualcosa in più soprattutto lì davanti.