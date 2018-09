Parma-Juventus 1-2



Sepe 5,5: sbaglia due rinvii di seguito nel primo tempo, qualche respinta corta di troppo. Interviene alla grande in uscita su Bernardeschi. Incolpevole sul gol di Matuidi. Poteva intervenire in area piccola sulla prima rete di Mandzukic.



Gobbi 6: il cross di Cuadrado sulla rete di Mandzukic passa parte proprio dal suo lato. Si rifà con qualche bella chiusura su Bernardeschi.



Gagliolo 6: non corre nessun rischio e dimostra di poter affrontare ogni attaccante della Serie A



Alves 6: cerca di contenere gli attacchi del connazionale Ronaldo rischiando poco. Sempre preciso nei lanci verso gli esterni. Cala negli ultimi venti minuti.



Iacoponi 5: si presenta con la Juventus con un errore sul gol del vantaggio di Mandzukic. Sfortunato per il rimpallo che regala il pallone al croato.



Barillà 5,5: cerca di lottare su ogni pallone anche se tecnicamente è meno dotato dei centrocampisti juventini. Non una delle sue migliori prestazioni.



Stulac 6,5: colpisce una traversa su punizione dopo un quarto d’ora di gioco. Sfiora il gol anche qualche minuto più tardi con una conclusione che impegna Szczesny.



Rigoni 6: cerca di contenere gli inserimenti dei centrocampisti bianconeri. Va vicinissimo al gol grazie all’assist perfetto di Gervinho.



(dal 60’ Deiola 6: entra con lo spirito giusto provando anche a calciare da fuori area).



Gervinho 7: scende sulla fascia destra in diverse occasioni fornendo anche palloni importanti come a Di Gaudio nel primo tempo. Segna il gol del pari all’esordio al Tardini. Esce dopo un’ ora di gioco tra gli applausi.



(dal 60’ Da Cruz 5: gioca mezz’ora con troppa superficialità rischiando anche di perdere palloni preziosi in mezzo al campo)



Inglese 6: guida l’attacco con la solita forza fisica cercando più volte di anticipare i centrali della Juventus per far salire la squadra.



Di Gaudio 5,5: un paio di discese sulla fascia nel primo tempo poi si spegne. Sbaglia la copertura su Alex Sandro nell’azione del vantaggio di Matuidi. Le sue conclusioni non inquadrano mai la porta bianconera.





All. D’Aversa 5,5: manda in campo il solito 4-3-3 azzeccando la mossa Gervinho. Poi nella ripresa toglie l’ivoriano dopo un’ora di gioco inserendo al suo posto uno spento Da Cruz.