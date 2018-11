: controlla la difesa senza problemi, sul rigore si butta dall’altro lato: spinge sul lato sinistro e si comporta bene come terzino; cerca anche la conclusione a rete: sicuro ma manca un pizzico di cattiveria, giallo inutile su Berardi(Dal 36’ s.t.: mezzo voto in meno per il rigore procurato; primo gol in Serie A con la maglia del Parma e salvataggio sulla linea nella ripresa: sull’out destro spesso si scambia con Siligardi e arriva diverse volte al cross: si sentiva la sua mancanza in mezzo al campo; lotta, crea e fornisce assist: in regia può giocare anche in Serie A; una grande alternativa a Stulac per D’Aversa(Dal 42’ s.t.: elemento chiave che deve ancora trovare il top della forma: scatta, serve in profondità e soprattutto calcia in porta; spesso rientra sul sinistro ed è la cosa che gli riesce meglio(Dal 20’ s.t.: non spinge sulla fascia destra, meglio in fase difensiva): è un combattente che regge da solo il peso dell’attacco; qualche fallo guadagnato fa rifiatare la squadra: è un giocatore completo in grado di puntare l’uomo, calciare in porta e servire gli avversari con assist perfetti; ancora in gol con la Crociata: il primo tempo dei crociati è positivo con continue ripartenze dei suoi esterni; soffre un po' nella ripresa ma porta a casa i tre punti