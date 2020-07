: Nel primo tempo pasticcia su ogni intervento e non sembra irresistibile nemmeno sul gol di Mkhitaryan. Nel finale si riscatta con tre maxi parate.Frena la voglia di Spinazzola pur concedendo qualche spiffero. Sul gol di Veretout è in ritardo: Sbaglia poco o nulla nel primo tempo. Poi subisce la voglia di rivalsa della Roma. Preciso al lancio: Gigantesco di testa su Dzeko, solita astuzia nell’impostare dal basso. Sempre un bel vedere.: Soffre eccessivamente Bruno Peres e si dimostra leggero in occasione del vantaggio romanista: Ancora glaciale dal dischetto, ma non usa i muscoli come fa di solito e concede troppo a Veretout e Pellegrini.: Potrebbe osare molto di più coi mezzi che ha. Invece si limita al ruolo di comparsa se si escludono un paio di affondi in diagonale nella ripresa. Uno di questi porta al giallo di Peres: Col passare dei mesi ha perso l’effetto sorpresa in fase di inserimento che aveva a inizio campionato (18’st Karamoh 6,5: entra che sembra voler spaccare il mondo. Almeno ha voglia di farlo): Pochi numeri, ma tanto lavoro di squadra. Alla Juve farà piacere, al Parma però è mancato il suo talento (36’st Caprari ng): Al primo affondo mette alle corde Cristante guadagnandosi un rigore netto. Poi sparisce anche perché non era in condizioni fisiche eccellenti. (1’st Kurtic 5,5: vedi Hernani): Nello stadio in cui faceva alzare migliaia di tifosi con le sue sgroppate si ritrova a correre nel silenzio e nel buio senza incidere se non quando segna in fuorigioco (42’st Sprocati ng: ci prova da fuori): Il Parma sembra già in vacanza, eppure contro questa Roma si poteva osare di più. Lo fa solo nel finale