Parma-Sassuolo 1-0



Sepe 6: sbaglia in continuazione i rinvii e con la palla ai piedi potrebbe far partire l’azione dalla retroguardia; tra i pali buoni interventi



Darmian 6: partita tra alti e bassi; l’esterno spinge ma compie qualche errore banale



Alves 6: stavolta pochi palloni alti su cui intervenire, copre bene gli spazi e cerca di giocare d’anticipo



Iacoponi 6,5: sua la chiusura provvidenziale sulla conclusione di Caputo nel primo tempo



Gagliolo 5,5: soffre le incursioni sulla destra del Sassuolo e perde un pallone pericoloso a centrocampo



Hernani 6: ci prova in tutti i modi e soffre di un fastidio alla schiena; compie fallo sul gol annullato a Gervinho



Scozzarella 6: ritrova il campo dopo tanto tempo e prova a controllare la regia crociata



(Dal 21’ s.t. Brugman 5,5: gioca in regia ma il Parma non velocizza la manovra nella ripresa)



Barillà 6,5: lotta continua e tanta corsa contro il centrocampo fisico dei neroverdi; il suo colpo di testa manda in gol il Parma



Kulusevski 6,5: mezzo voto in meno per l’occasione sprecata nel primo tempo; per il resto un gran tocco di palla e la supremazia sulla fascia destra



(Dal 42’ s.t. Sprocati sv)



Inglese 4,5: entra poco nel vivo delle azioni; poca cattiveria nelle conclusioni a rete; sbaglia il rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti al Parma



(Dal 32’ s.t. Cornelius 5,5: un’occasione limpida gli si presenta sui piedi, scivola nel momento del passaggio)



Gervinho 6,5: un gol annullato, un cartellino giallo per simulazione e le solite fiammate del vero Gervinho





All. D’Aversa 6: i primi dieci minuti li concede al Sassuolo, poi la sua squadra cerca di attaccare con costanza; trova una vittoria scaccia fantasmi