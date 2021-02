Spezia-Parma 2-2



Sepe 6: inoperoso ed incolpevole su entrambi i gol. Attento e vigile nella uscite alte.

Conti 6,5: tutto facile nella propria zona del campo di cui ne è il padrone incontrastato almeno per i primi 45’.

Osorio 6: ad un primo tempo in cui dirige la difesa senza troppe difficoltà si contrappone una ripresa decisamente da rivedere.

Gagliolo 5: non fa grosse sbagli ma va in affanno nella ripresa e si perde Maggiore che confeziona l’assist dell’1-2.

Pezzella 6,5: bene sulla propria fascia almeno per 45’ pennellando alcuni traversoni che però non hanno la sponda di Cornelius. Nella ripresa soffre il dinamismo di Verde.

Kucka 6,5: ordinato ed anche propositivo. Nella ripresa sembra essere l’unico dei suoi con un minimo di costrutto soprattutto dopo il pari dello Spezia, andando vicino alla marcatura su punizione.

Kurtic 5,5: in una gara tecnicamente non molto bella fa legna in mezzo al campo ma lo fa bene per 45’. Poi non riesce a stare dietro a Leo Sena che di fatto cambia la faccia alla gara.

Hernani 6: il brasiliano va a sprazzi ma ha qualità ed anche il gol dello 0-2 è pregevole. Poi però si perde alla distanza. (34’ st Valenti: sv)

Brunetta 6: chiamato in extremis per lo stiramento occorso in riscaldamento a Cornelius, si fa comunque trovare pronto mettendosi a disposizione di D’Aversa anche in una zona del campo che non è propriamente nelle sue corde. Suo anche l’assist del raddoppio crociato. (11’ st Busi 5,5: non riesce ad incidere nonostante qualche guizzo di buona volontà).

Karamoh 7: il migliore dei crociati; oltre ad aver avuto il merito di segnare la rete del vantaggio con la sua mobilità riesce a mettere in difficoltà la linea difensiva ligure. (18’ st Grassi: D’Aversa sperava di arginare la forza del centrocampo ligure dopo l’1-2 ma non ripaga la fiducia del tecnico.)

Mihaila 6,5: ingaggia un bel duello con Vignali e in avanti va spesso al tiro non trovando però mai lo spunto vincente. Tira a botta sicura in una sola occasione ma viene murato in scivolata da Ismaili. (34’ st Grassi: sv)

All. D’Aversa 5,5: nella ripresa abbassa la squadra e viene punito esattamente come contro l’Udinese. Quattro punti gettati alle ortiche in questi due scontri diretti che avrebbero potuto ridare slancio alle chance di salvezza oramai ridotte al lumicino.