Cagliari-Parma 2-1



Sepe 5,5: nel primo tempo è praticamente inoperoso. Non è impeccabile sul primo gol dei sardi.



Iacoponi 5,5: partita senza infamia né lode.



Bruno Alves 5,5: primo tempo da incorniciare, nella ripresa un paio di disattenzioni che sono costate care.



Bastoni 6,5: gioca non la sicurezza dei veterani nonostante la giovane età. Pochissime le sbavature in una gara per niente semplice.



Gobbi 5,5: confeziona lo splendido assist per l'incornata vincente di Kucka. Nel finale non è esente da colpe in occasione del raddoppio di Pavoletti.



Kucka 6,5: imperioso lo stacco di testa che regala il vantaggio ai suoi. Poi fa valere i muscoli in mezzo al campo.



Stulac 5: non entra mai in partita e sbaglia anche i passaggi più elementari.



(Dal 19' s.t. Rigoni SV.)



Barillà 6: tanta quantità ma poca lucidità in fase di impostazione.



(Dal 44' s.t. Ceravolo SV.)



Gervinho 5,5: qualche lampo dei suoi, ma niente di più.



Inglese 5,5: è costantemente braccato dalla morsa dei centrali sardi che non gli concedono un centimetro.



Biabiany 6: con le sue accelerazioni crea qualche grattacapo alla difesa del Cagliari. Nel secondo tempo abbassa i giri del motore.



(Dal 42' s.t. Siligardi SV.)







All. D'Aversa 5,5: primo tempo giocato molto bene, con una fase difensiva attenta e ripartenze studiate a tavolino. Nella ripresa la squadra stacca inspiegabilmente la spina.