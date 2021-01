: sul primo gol non può far nulla ma sul secondo si fa rubare il tempo da Keita e non si butta per evitare la rete: spinge di continuo sulla fascia sinistra ma lascia crossare Candreva nel vantaggio ospite(Dal 41’ s.t.: nel vantaggio della Samp gli passa il pallone sulla testa, poi va spesso in difficoltà in marcatura su Keita: soffre le incursioni di Keita e Quagliarella ma soprattutto gli inserimenti di Ramirez: al debutto con la maglia crociata, meglio in fase di spinta, come terzino basso deve ancora entrare negli schemi di D’Aversa: partita di nervosismo, pochi spunti positivi in fase di creazione di gioco: perde un pallone decisivo nell’azione che porta al raddoppio della Sampdoria(Dal 1’ s.t.: non è mai pericoloso quando il Parma deve attaccare; si infortuna ancora e lascia il campo)(Dal 35’ s.t.: non ha i 90’ nelle gambe si vede, spesso fallisce il passaggio decisivo negli ultimi trenta metri(Dal 20’ s.t.: entra per dare ordine a centrocampo ma non dà il suo contributo): un palo colpito nel primo tempo che avrebbe meritato il gol, diverse fiammate in attacco: gioca di sponda, si sacrifica per la squadra ma è troppo poco; il suo tocco in area regala il vantaggio ospite: l’ultimo a mollare tra i giocatori del Parma, colpisce una traversa con Audero battuto: prestazione sufficiente nel primo tempo che per il Parma non basta. Servivano punti per risollevarsi in classifica.