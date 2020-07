Parma-Atalanta 1-2



Sepe 6: con i piedi è sempre preciso, sistema male la barriera sul gol del pari, evita il tris con una grande parata



Gagliolo 6: sfiora il gol con una grande occasione nel primo tempo, poi gestisce la fascia sinistra



(Dal 38’ s.t. Pezzella sv)



Alves 7: dominio assoluto nel gioco aereo, Zapata non vede un pallone



Dermaku 6,5: diverse chiusure precise, qualche lancio sbagliato ma ottima partita



Darmian 6: nella corsia di destra spesso si sovrappone a Kulusevski per arrivare sul fondo



Kucka 6: in fase offensiva cerca spesso la conclusione da lontano e per poco non trova il gol



Kurtic 5: muscoli e tecnica in regia, aiuta anche la difesa in chiusura; ma si apre in barriera sul gol di Malinovskyi e si fa saltare da Gomez sulla’1-2



Barillà 6,5: lotta su ogni pallone e ruba sempre il tempo ai centrocampisti avversari



(38’ s.t. Iacoponi sv)



Kulusevski 7: un palo clamoroso dopo un’azione personale fantastica e tanta qualità tecnica contro la sua ex squadra



Caprari 6: da punta centrale cerca spesso la profondità, non gli mancano le occasioni per andare a rete



(Dal 34’ s.t. Siligardi 6: entra e scalda subito il sinistro ma non trova la porta)



Gervinho 6: in contropiede è sempre pericoloso, quando ha campo libero crea insidie alla difesa bergamasca



(Dal 21’ s.t. Karamoh 5,5: entra al posto di Gervinho, non incide in zona gol)





All. D’Aversa 5,5: dominio assoluto nel primo tempo ma doveva chiudere la partita quando ne aveva l’occasione