Parma-Torino 3-2



Sepe 6: sbaglia un rinvio nel primo tempo, sul gol di Ansaldi non ha colpe, spiazzato dal dischetto; salva il risultato su Izzo



Gagliolo 5: in netta difficoltà sull’out sinistro; Ansaldi crossa quando vuole e lo perde nel momento del gol granata



(Dal 1’ s.t. Pezzella 6: rispetto a Gagliolo spinge e si guadagna corner preziosi)



Alves 6: solita montagna sulle palle alte, se la cava in marcatura su Belotti



Iacoponi 5,5: la difesa crociata va spesso in affanno sui continui cross del Toro e Iacoponi ne risente



Laurini 5,5: come Gagliolo anche l’esterno destro soffre le imbucate di Aina; causa il rigore su Belotti



Barillà 6: il centrocampo del Torino è molto fisico e Barillà prova a tirare fuori i muscoli



(Dal 20’ s.t. Kucka 5,5: è ancora fuori condizione e si vede, anche se prova a farsi vedere negli inserimenti)



Scozzarella 5,5: da regista prova a far ripartire il gioco del Parma, soffre la fisicità granata



Hernani 6: ci prova da fuori area, prova ad accelerare con la palla al piede



(Dal 33’ s.t. Inglese 6,5: tocca due palloni e uno lo spedisce in rete; trova il gol dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo)



Gervinho 6,5: un voto in meno per il rigore sbagliato (il secondo consecutivo del Parma); bell’assist a Kulusevski sul gol dell’1-0 e ad Inglese sul 3-2



Cornelius 6,5: mostra il fisico e colpisce quando ne ha l’occasione; segna il suo primo gol in maglia crociata



Kulusevski 7,5: primo centro stagionale e assist al bacio per Cornelius; Kulusevski è l’elemento in più del Parma





All. D’Aversa 6,5: va in svantaggio in superiorità numerica ma riprende in mano il match