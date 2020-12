Parma-Cagliari 0-0



Sepe 6: l’attacco del Cagliari non lo impegna più di tanto tra i pali; sicuro nei rinvii e nelle uscite



Iacoponi 6,5: partita di spessore sulla destra, si limita a fare la fase difensiva



Alves 6,5: padrone del gioco aereo, vince diversi duelli con Cerri; prova a farsi vedere in avanti sui calci piazzati



Osorio 7: gol annullato per offside, cerca sempre l’anticipo e aiuta spesso i centrocampisti



Pezzella 6: spinge sulla sinistra finché non si infortuna; costretto a lasciare il campo in anticipo



(Dal 27’ p.t. Gagliolo 6: entra da freddo, spinge meno di Pezzella ma difende con sicurezza)



Kurtic 6: sfiora il gol con un bell’inserimento, tanta qualità in mezzo al campo



Scozzarella sv: esce dal campo dopo soli 17 minuti



(Dal 17’ p.t. Sohm 6: muscoli nel centrocampo crociato anche se perde qualche duello di troppo)



Kucka 6,5: va vicino al gol e impensierisce Cragno più di una volta



Gervinho 5,5: qualche fiammata e cross in mezzo all’area ma non ha mai la possibilità di andare a rete



(Dal 26’ s.t. Hernani 6: stavolta non si vede mai in fase offensiva)



Inglese 5,5: perde diversi duelli con i difensori del Cagliari, nella ripresa prova il tentativo a rete



(Dal 26’ s.t. Cornelius 5,5: gioca di sponda, non gli arrivano palloni buoni)



Karamoh 5,5: sulla destra viene spesso limitato da Lykogiannīs, raramente è pericoloso in zona offensiva



(Dal 26’ s.t. Brunetta 6: entra bene in partita cercando anche la conclusione a rete)





All. Liverani 6: le prova tutte per vincere la partita, dovrebbe dare maggiore minutaggio a Brunetta