Parma-Milan 1-3Sepe 5,5: nel primo gol non ha colpe ma sul secondo non allunga il braccio e si butta con ritardoPezzella 6: cerca con insistenza il fondo e va spesso al cross ma prende un cartellino giallo che gli condiziona la partita(Dal 28’ s.t. Busi 6: si allarga sulla destra quando il Parma cerca il tutto per tutto)Gagliolo 6: tanti errori come passaggi banali che fanno ripartire il Milan, non è esente di colpe sulla rete di Rebic, segna il gol dell’1-2 su sponda perfetta di PellèBani 5,5: un cartellino a inizio gara che lo condiziona, marca Ibrahimovic con esperienza e sfiora il gol allo scadereConti 5,5: primo tempo da dimenticare, prova a prendere coraggio nella ripresa sulla fascia destra(Dal 39’ s.t. Traore 5: perde palla e regala il terzo gol al Milan)Kurtic 5,5: spesso sovrastato dal centrocampo rossonero, qualche passaggio fallito verso gli esterni che mandano il Milan in contropiedeHernani 5,5: qualche buon tocco ma quando si mette in regia non ha la marcia in più per velocizzare il gioco crociato(Dal 15’ s.t. Grassi 6: aggiunge corsa e grinta per il tentativo di rimonta del Parma)Kucka 5,5: spesso non si intende con i compagni di reparto, prova la conclusione ma è imprecisoGervinho 4,5: inesistente in zona gol, spesso passeggia in campo e perde tutti i duelli in velocità con Kalulu(Dal 1’ s.t. Cornelius 6: combatte in area avversaria alla ricerca dello spunto decisivo)Pellè 6,5: si batte giocando sempre di sponda e prova a farsi vedere dalle parti di Donnarumma; sfiora il gol e serve l’assist a GaglioloMan 5,5: poca cattiveria sulla destra, non arriva mai alla conclusione a rete; qualche affondo che mette in difficoltà la difesa rossoneraAll. D’Aversa 5,5: primo tempo da dimenticare ma nella ripresa la sua squadra prova il tutto per tutto per cercare il gol del pari