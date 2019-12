Sampdoria-Parma 0-1



Sepe 7: bravissimo ad anticipare in uscita bassa Ramirez sul finire di primo tempo. Reattivo anche sul tentativo da buona posizione di Vieira, si supera sul rigore calciato da Quagliarella. Strepitoso sul tentativo da due passi di Colley, è il migliore del Parma.



Darmian 6: rischia poco, non sale a sostegno dell'azione ma dalla sua parte la Samp difficilmente sfonda. Prezioso nel finale quando si tratta di contenere l'impeto blucerchiato.



Iacoponi 5,5: per oltre settanta minuti è attento e preciso, ma la trattenuta su Quagliarella che genera il rigore è ingenua e troppo evidente per non essere sanzionata dall’arbitro. Per sua fortuna il numero 27 sbaglia dal dischetto, rendendo meno pesante il grave errore, che comunque gli costa mezzo voto.



Alves 6,5: rischia pochissimo, contiene senza problemi Quagliarella e Gabbiadini. Di testa le prende tutte.



Gagliolo 6,5: motorino costante a sinistra, non soffre né Ramirez né Leris e anzi, spesso e volentieri assiste Gervinho cercando di scardinare la difesa partendo largo a sinistra.



Hernani 6: dal suo destro nasce il corner che Kucka scaraventa in rete. E' la cosa migliore in una partita comunque ordinata e attenta.



Kucka 7: primo tempo in costante proiezione offensiva, a supporto degli attacchi gialloblù. Il gol è nell’aria, e difatti l’ex rossoblù brucia tutta la difesa su corner e la mette di testa alle spalle di Audero. Gioca 45 minuti di sostanza, esce all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Brugman 6: più difensivo rispetto a Kucka, con il suo ingresso il Parma si assesta su un 4-3-3 puro. Fa legna in mezzo al campo.



Barillà 6: corre e raddoppia dove può, spende moltissimo e la prestazione generosa gli vale una sufficienza meritata.



Kulusevski 5: oggi non brilla. Murru lo contiene senza problemi, e dal suo versante il Parma non attacca praticamente mai. Passo indietro rispetto alle recenti, splendide prestazioni. Manca un po’ di brillantezza.



(dal 39' s.t. Grassi s.v.)



Cornelius 5,5: fa quello che gli si chiede. Prende sportellate, fa salire la squadra e tiene impegnati i due centrali blucerchiati. Però si vede proprio poco.



(dal 23’ s.t. Dermaku 6: D’Aversa si copre sistemando la squadra con una difesa a cinque. Partecipa in protezione al fortino gialloblù).



Gervinho 6: nel primo tempo non si accende mai, mentre in avvio di ripresa scalda subito i motori con una bella discesa che lascia sul posto due blucerchiati. Replica la giocata in almeno un paio di circostanze, consentendo ai compagni di rifiatare.





All. D’Aversa 6,5: il Parma torna da Genova con tre punti importantissimi, frutto di una partita attenta e concreta. I gialloblù trovano il vantaggio sfruttando un'azione da palla inattiva, poi difendono con sacrificio e spirito di squadra. Intelligenti i cambi che mettono in ghiaccio una partita complicata.