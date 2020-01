Parma-Roma 0-2



Colombi 6: sostituisce Sepe nel turno di Coppa Italia, dimostra sicurezza nelle uscite e tra i pali



Laurini 5: un cartellino giallo evitabile, soffre le discese giallorosse sulla sinistra



(Dal 19’ s.t. Iacoponi 5,5: quando entra Kluivert è una continua spinta sul suo lato)



Dermaku 6: padrone sui palloni alti, interventi sicuri e puntuali



Gagliolo 6: gioca centrale dopo diverse partite da terzino e se la cava bene



Pezzella 5,5: prova a spingere sulla fascia cercando qualche passaggio filtrante per gli attaccanti ma non sfonda mai



Kucka 5,5: non si vede molto soprattutto nelle azioni offensive del Parma, soffre il possesso palla ospite



Scozzarella 6: in regia mette in mostra la solita qualita tecnica



(Dal 25’ s.t. Kulusevski 5: non entra mai in partita)



Barillà 6: muscoli al servizio del Parma, cerca di stoppare il possesso palla giallorosso



Siligardi 6: tocchi di palla molto eleganti e una conclusione a rete pericolosa



Cornelius 6: regge il peso dell’attacco crociato con tanta lotta e belle sponde



(Dal 1’ s.t. Inglese 5,5: calcia in porta quando avrebbe potuto assistere Barillà che era posizionato meglio, perde palla a centrocampo e causa il raddoppio giallorosso)



Kurtic 6: ancora fuori posizione, non cerca mai la profondità ma sbaglia pochi palloni





All. D’Aversa 6: prova ad affrontare la Roma in ripartenza ma la sua squadra abbassa la guardia nella ripresa