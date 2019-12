Sepe 6.5: poco dopo la mezz’ora, ha il merito di stringere lo specchio ad Insigne, inducendolo all’errore. Nella prima frazione non è chiamato a grandi interventi, nella ripresa si supera su Milik, ma non può nulla sul colpo di testa vincente ancora del polacco



Darmian 6.5: bada molto alla fase difensiva, dal suo lato il Napoli crea i maggiori pericoli, cresce alla distanza



Iacoponi 6: qualche buco in area di rigore si vede, con i palloni in verticale che creano più di un imbarazzo



Bruno Alves 6.5: cerca di guidare la difesa con personalità, ma non sempre riesce ad evitare le falle. Buon primo tempo, anche con un bel pizzico di fortuna. Stesso canovaccio nella ripresa.



Gagliolo 6.5: spinge molto più di Darmian, trovando spazi interessanti



Hernani 6: buona gara nelle due fasi, con un primo tempo di sostanza che rischia di macchiare con un fallo su Zielinski che costringe il VAR a lavorare parecchio. Se la cava con un’innocua punizione dal limite



Brugman 6.5: cerca di far veicolare il più velocemente possibile il pallone sui piedi di Gervinho e Kulusevski. Operazione spesso riuscita in modo molto pericoloso



Barillà 6: tanta sostanza, come da curriculum, stringe bene gli spazi al Napoli nel primo tempo (dal 21' st Grassi 6: stesso lavoro di Barillà, stessa resa)



Kulusevski 8: un talento vero, non solo per il gol. Dimostra, nell’azione del vantaggio, di avere tempismo, intelligenza tattica, fisicità, tecnica e senso del gol. Ed è un 2000. Determinante nel finale per l'assist a Gervinho, giocatore pazzesco



Cornelius sv: (dal 16’ pt Sprocati 6: si muove molto, lotta, fino alla sostituzione. Dal 33' st Pezzella sv)



Gervinho 7: si fa fermare da Manolas nell’occasione che avrebbe potuto sancire, pochi istanti dopo il vantaggio emiliano, lo 0-2. Funziona bene l’intesa con Kulusevski, ma al 42’ spreca ancora, quando si fa deviare da Meret la palla sul palo. Nel finale, la corsa della vittoria con il gol che gela il San Paolo.



All. D’Aversa 6.5: esce dal San Paolo con tre punti, dopo una gara accorta, sfruttando al meglio le caratteristiche dei suoi attaccanti