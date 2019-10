Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta.



Roberto Inglese ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Matteo Darmian. Vincent Laurini è rimasto a riposo.



Domani, venerdì 4 ottobre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Alle 14.15, Roberto D’Aversa interverrà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.