Fabio Liverani, allenatore del Parma, parla dopo lo 0-0 col Cagliari: "Abbiamo fatto una partita con una parigrado che farà il nostro campionato; l'abbiamo fatta sempre nella metà campo avversaria, con personalità e grande tecnica. Abbiamo creato tanto, c'è mancata precisione, c'è mancata cattiveria, però credo che l'occasione di Brunetta, quella di Inglese, il tiro di Kucka... abbiamo avuto potenziali occasioni. Non abbiamo preso la porta, se no facevamo gol. Dobbiamo migliorare sulla cattiveria, ma ai ragazzi non posso dire nulla. Noi vogliamo vincere il campionato delle seconde 10 e il Cagliari fa parte di questo gruppo. La squadra è in grande crescita".



SUL MERCATO - "Se possiamo migliorare qualcosa, possiamo farlo numericamente davanti. Spero restino tutti".



CAMBIO SCOZZARELLA - "Problema muscolare".