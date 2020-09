L'Emilia Romagna ha deciso di dare il via libera all'accesso di un massimo di 1000 spettatori per le partite Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, valide per la prima giornata del campionato di Serie A. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in ottemperanza dell'ultimo DPCM del 7 agosto scorso - rinnovato il 7 settembre - ha firmato l'ordinanza regionale con cui concede la deroga all'apertura degli stadi, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un piano che garantisca l’applicazione di misure anti-Covid (distanziamento, mascherina, accessi controllati, sanificazione).