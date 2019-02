Dopo due pareggi consecutivi senza gol e il passaggio del turno in Europa League ilcerca conferme anche in campionato facendo visito alper il posticipo delle 18 dellaPeriodo negativo che sta attraversando anche la squadra di D'Aversa che non trova la vittoria in campionato da 4 gare e con 3 sconfitte all'attivo, ma con il pareggio per 3-3 con la Juventus ad impreziosire il percorso.C'è equilibrio negli ultimi cinque precedenti in Serie A tra Parma e Napoli: due vittorie per parte e un pareggio. L’ultima vittoria del Napoli a Parma nel massimo campionato è datata gennaio 2013: 1-2 firmato con reti di Hamsik e Cavani. Il Parma ha perso le ultime tre gare interne di Serie A: nelle prime nove partite al Tardini in questo campionato aveva perso solo due volte (3V, 4N). Roberto Inglese e Gervinho sono la coppia di giocatori che in percentuale (64%) ha realizzato più gol per la propria squadra (16 sui 25 totali) in questa Serie A. Dries Mertens ha segnato due gol nelle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A – l’attaccante belga (76) è ad una sola rete da eguagliare Attila Sallustro (77) al quinto posto dei migliori marcatori all-time del Napoli in Serie A.