Alle 18 fischio d’avvio per Parma-Napoli, due squadre che non sanno più vincere. Gli ospiti, ad esempio, sono reduci, in campionato, da due pareggi consecutivi ma anche questa volta godono dei favori del pronostico con il 2 basso a 1,45, lontanissimo dall’1 a 7,00 e con l’X a 4,50. Ed inoltre, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,35, il multigoal dal 2 a 3 sì a 2,05, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,45, il multigoal da 4 a 5 sì a 3,65, il multigoal uguale o superiore a 7 a 18,00.