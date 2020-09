Il Parma in questo segmento di mercato sta cercando di rinforzare la propria rosa in tutti e tre i reparti. Secondo Tuttosport starebbe cercando di farlo con due giocatori del Napoli, parliamo di Sebastiano Luperto, Andrea Petagna; Il Mattino ne aggiunge un terzo, Adam Ounas.



Si tratta di tre profili che sicuramente non faranno parte dell’undici titolare degli azzurri il prossimo anno e quindi potrebbero trovare la propria dimensione altrove, forse proprio alla corte di Liverani. Per tutti e tre i calciatori la società emiliana avrebbe avanzato una proposta di prestito.