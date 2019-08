E' un Parma letteralmente scatenato sul mercato quello che il prossimo 24 agosto aprirà i battenti della nuova Serie A ospitando la Juventus al “Tardini”. Dopo gli arrivi tra gli altri di Hernani, Brugman, Karamoh, Laurini, Kulusevski, Cornelius e i riscatti di Pepe e Inglese, il direttore sportivo Faggiano sta pensando a un altro colpo a sensazione per completare l'organico di Roberto D'Aversa.



Come riferisce Sky Sport, il club emiliano sta pensando a uno svincolato di lusso per rinforzare la fascia sinistra: l'ultima idea porta a Fabio Coentrato, terzino classe '88 reduce dall'esperienza al Rio Ave dopo la conclusione della sua avventura al Real Madrid. Decisivo nell'opera di convincimento potrebbe risultare il connazionale Bruno Alves, che per un'altra stagione guiderà la difesa del Parma.