Ilbatte il Bari e si regala l'Inter agli ottavi di. Il tecnico dei gialloblù,, commenta la vittoria: "Giocare 90' come il primo tempo significa spremere la squadra. L'obiettivo è arrivare a fare quello, lavoriamo per quello. Poi nella ripresa sono usciti loro. Bene Balogh, con me non aveva mai giocato e stasera ha fatto una prestazione di altissimo livello. Abbiamo voluto il passaggio del turno".- "Dobbiamo migliorare ancora, abbiamo chiuso la porta bene ma dobbiamo continuare a lavorare. Nello spogliatoio si respira la volontà di voler creare una squadra con un'identità precisa. Giusta mentalità da parte dei ragazzi. L'esaltazione delle individualità fa bene alla squadra e fa bene anche il rapporto con il pubblico che si vede apprezza il lavoro dei ragazzi".- "Ho fiducia nel gruppo, anche chi sta fuori deve sentire la fiducia. Simon deve mantenere sempre questo atteggiamento. A Pisa ha giocato in un ruolo non suo. Con i giovani bisogna avere anche un certo tipo di pazienza. Quello che è successo in passato non mi importa".- "Che valore ha questa qualificazione? Conta la voglia di vincere, è il giusto premio per una squadra così giovane come la nostra e può anche essere un modo per continuare il processo di crescita".- "La voglia di vivere il momento negativo con meno apprensione è fondamentale. Noi siamo il Parma, ma giochiamo comunque in B e dobbiamo mettercelo in testa. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato i momenti del match".