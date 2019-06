Il Pescara, con il Napoli, ha l’accordo per Palmiero, non ancora per Tutino (entrambi ex Cosenza) ma conta di trovarlo; nel frattempo è partita una richiesta al Parma per avere Ciciretti (era ad Ascoli), che ha respinto una richiesta dal club iraniano di Stramaccioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’Entella dal Napoli ottiene il portiere Contini (era a Siena).