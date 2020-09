Primi due rinforzi in arrivo dal mercato per il nuovo Parma di Krause. Manca solo l'annuncio per i colpi Andi Zeqiri (attaccante di 21 anni esploso nella scorsa stagione a Losanna) e Lautaro Valenti, promettente difensore argentino del Lanus. Vicinissimo anche Osorio.



Proposto Mateus Vital, trequartista classe ‘98, del Corinthians. Per il centrocampista Ricci dell'Empoli è sfida col Sassuolo, che propone l'attaccante Scamacca al Parma. Da dove è in uscita il centrocampista Dezi richiesto dal Brescia, che tratta Ragusa e Di Gaudio del Verona.