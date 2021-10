Il direttore generale del Parma (serie B), Javier Ribalta ha dichiarato: "Maresca ha tutta la nostra fiducia e rimarrà con noi, non abbiamo mai contattato nessun altro allenatore. Crediamo nelle idee e nel lavoro di Maresca, intendiamo andare avanti con lui".



"Veniamo da una stagione molto complicata e da una brutta retrocessione. Abbiamo cambiato tanto: giocatori, staff, allenatore, metodi di lavoro. Serve tempo e serve pazienza, anche se mi rendo conto che nel calcio sono concetti poco utilizzati".



"Siamo i primi a voler vincere, questo deve essere ben chiaro, e quando dico vincere intendo vincere subito. Non ci sta bene non vincere, i tifosi devono saperlo, però stiamo lavorando perché ci sia un netto miglioramento. Crediamo di essere sulla strada giusta".