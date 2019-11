Parma-Roma è il primo dei due posticipi della tredicesima giornata di Serie A. Sono tre i successi consecutivi in campionato per i giallorossi, reduci dalla sconfitta in Europa League con il Borussia Monchengladbach. D'Aversa invece arriva da tre gare senza vittorie, e deve ancora rinunciare alle due punte di ruolo, Cornelius e Inglese. Spazio davanti ai tre piccoli, Kulusevski, Gervinho e Karamoh. Fonseca sta recuperando pian piano diversi infortunati. L'emergenza sta rientrando, ma Mancini resta inamovibile davanti alla difesa con Veretout. Incertezza sul tridente che agirà alle spalle di Dzeko.



NUMERI E STATISTICHE - La Roma è la squadra che più volte ha battuto il Parma in Serie A: 31 successi giallorossi, a fronte dei nove gialloblù (10N). La Roma ha vinto otto delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Parma, incluse le tre più recenti (1N, 1P). Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne (6N, 8P). La Roma ha perso solo una delle prime 11 partite di questo campionato (6V, 4N), solo due volte nella loro storia in Serie A, i giallorossi hanno fatto meglio allo stesso punto della stagione: nel 2013/14 e nel 2003/04 (zero). La Roma è imbattuta nelle ultime nove trasferte di campionato (4V, 5N), in cui ha mantenuto la porta inviolata cinque volte. Non accadeva dall'agosto 2018, quando si fermarono a quota 12





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D'Aversa



ROMA (4-3-3): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.