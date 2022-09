, anche se vieni da quattro anni completamente da dimenticare. Ma l'agente Bobby English, ai più noto come, quella più personale di imporsi nuovamente a certi livelli, e una più collettiva diIn vista della ripresa del campionato di Serie B, l'attaccante di Lucera si è già superato, riuscendo nell'impresa di, dagli inizi in C a(13 reti in 32 partite) al biennio da urlo con la maglia del- dal 2016 al 2018 - quello dei 25 gol in 73 gare ufficiali che gli avevano anche aperto le porte della Nazionale e, almeno sulla carta, quelle del Napoli. Da allora Inglese non è più andato in doppia cifra ed è finito in un vortice di infortuni dai quali ha faticato a riprendersi anche dal punto di vista emotivo. MaEra sufficiente riaccendere la scintilla, era fondamentale trovare le condizioni giuste e soprattutto la persona giusta per riscoprire certe sensazioni. E quella persona si chiamasotto la guida del tecnico di Formia e tra i protagonisti della storica promozione in Serie A conquistata al termine della passata stagione. Il gioco offensivo e ad alto tasso di qualità del Parma sembra ritagliato su misura per le caratteristiche die il prossimo traguardo - quello della quinta partita di fila a bersaglio - per proseguire la sua risalita. La prima volta in carriera non si scorda mai. E aiuta a ricordarsi chi sei, da dove arrivi e cosa sei ancora in grado di fare. Un mantra, che a Parma sperano davvero di mandare a memoria. Incrociando le dita, come nell'esultanza dell'agente Bobby English.