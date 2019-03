Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti torelli seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è proseguita con una partita su porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro ad alta intensità. Luca Rigoni e Francisco Sierralta hanno lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Lavoro personalizzato anche per Bruno Alves a causa di un affaticamento muscolare. Programma di lavoro dedicato per Marcello Gazzola e Roberto Inglese. Assenti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Juraj Kucka e Nicolas Schiappacasse impegnati con le rispettive Nazionali.