Il Parma cerca un attaccante sul mercato dopo l'infortunio di Inglese. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Faggiano sogna di riportare in patria l'italiano Kean (ex Juve) in prestito dall'Everton, ma la strada è in salita. Le piste alternative portano ai vari Esposito (Inter), Millico (Torino), Falco (Lecce), Pinamonti e Sanabria (Genoa), Matri (richiesto pure dal Pescara) e Donnarumma (Brescia). Intanto il Perugia non si arrende per il centrocampista gialloblù Scozzarella.