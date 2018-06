Il centrocampista sloveno Stulac lascia il Venezia e firma col Parma, che cerca un esterno offensivo sul mercato: occhi sul nazionale egiziano Trezeguet dell'Anderlecht e sull'argentino Boye del Torino. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, svincola Molinaro a parametro zero (piace all'Udinese). Dopo Edera e Moretti, non è escluso che il prossimo a rinnovare il contratto possa essere Sirigu: resterà con Mazzarri (su questo zero dubbi), si ragiona per prolungare per altri due anni (ha un contratto fino al 2019) con orizzonte 2021.



Giornata interlocutoria sui fronti Bruno Peres e Verissimo. Per l’esterno confermati i segnali di apertura, il club lo aspetterà fino al raduno. Per il centrale, il Santos non ha ancora scelto tra la proposta scritta del Toro o quella annunciata non formalizzata del Lione. Ufficiale Avelar al Corinthians in prestito. Novità sul moldavo Damascan, attaccante ’99: si sblocca la pratica per il passaporto romeno ottenendo lo status di comunitario. Il Toro ha un’opzione, valuta se acquistarlo.