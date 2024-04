Parma, UFFICIALE il rinnovo di Bernabé: tutti i dettagli

Tecnica e continuità stanno guidando i ducali verso il ritorno in Serie A, impreziosendo una stagione da regina del campionato anche grazie al 22enne spagnolo (autore di 7 gol e 5 assist in 34 partite).Con 83 presenze, 13 gol e 9 assist, collezionati fra campionato e Coppa Italia durante queste tre stagioni, Adrian continua il suo viaggio con i nostri colori, confermandosi una “Eccellenza - Made in Parma”. Ed è a Parma che sta raccogliendo grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo, dimostrando le sue straordinarie qualità tecniche e umane.

In questo periodo è stato convocato dalla Nazionale spagnola U21, con cui ha disputato gli Europei U23.La dichiarazione del Managing Director Sport, Roel Vaeyens: “In questa stagione Adrian è cresciuto nel suo ruolo e ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale per la nostra squadra. Siamo contenti del prolungamento del suo contratto, che dimostra che giovani calciatori di talento hanno voglia di crescere insieme al Parma Calcio”.