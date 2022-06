"Il Parma Calcio 1913 comunica che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’allenatore Enzo Maresca". Con questo comunicato, il Parma rende nota la separazione dall'ex tecnico Enzo Maresca, esonerato lo scorso novembre. Per Maresca è tutto pronto ora per il ritorno al Manchester City, dove aveva allenato la squadra Under 23 e dove ora diventerà il vice di Pep Guardiola, alla guida della prima squadra.