Era nell'aria, ora è. Il difensore portogheseinseguito a lungo dallanella ultima sessione di mercato, ha totalizzato 17 presenze e 2 gol con il Parma alla sua seconda avventura in Italia dopo quella di due stagioni fa con il Cagliari.- Ecco il comunicato dal club ducale, apparso sul sito ufficiale: "La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30.06.2020". Alves, in seguito alla firma, ha dichiarato: "Ringrazio il Parma per la fiducia, qui mi sento a casa mia e sono felice di far parte di questa famiglia. Sono orgoglioso del lavoro che la squadra, lo staff e la dirigenza sta facendo e darò tutto me stesso in ogni partita per questa squadra e questi colori".