Vuole tornare in Italia, Mario Balotelli. Il centravanti ex Marsiglia e Nizza è senza squadra ed è sul taccuino di due club italiani: Fiorentina e Parma, entrambe alla ricerca di un centravanti. E i ducali sembrano avere intenzioni serissime.



Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i crociati sono pronti a sacrificare Gervinho, punto di forza della squadra e del calcio proposto da D'Aversa, fatto di difesa e contropiedi micidiali: l'ex Roma, autore in stagione di 11 gol in 30 partite, ha mercato in Francia e in Turchia. Via Gervinho per Balotelli, il Parma ci prova.