Il Parma esce sconfitto immeritatamente dall’Olimpico di Roma. Crociati attori protagonisti nel match di addio a De Rossi con una prestazione di alta qualità e la giusta spensieratezza per affrontare l’ultima gara di campionato. Non è bastato il pareggio momentaneo di Gervinho per portare a casa un punto dalla Capitale. Perotti con un colpo di testa si è ripreso la partita regalando il successo ai giallorossi (qualificati in Europa League). Il Parma ha giocato cercando di onorare fino alla fine il campionato di Serie A con una grande prestazione e con due giocatori esordienti nella massima categoria come Frattali e Dezi.



Da domani si potrà parlare di vacanze per i giocatori e lo staff del Parma Calcio. Ci sarà da lavorare già da subito sul fronte mercato per preparare la prossima stagione in Serie A, soprattutto i diversi prestiti da risolvere. Un Parma costruito in soli dieci giorni di calciomercato ha stupito tutta la piazza conquistando la permanenza in Serie A alla penultima giornata di campionato. I mugugni di alcuni tifosi non hanno influito sulla prestazione delle partite decisive dei crociati che dopo aver battuto la Fiorentina in casa sono usciti dall’Olimpico a testa altissima. Vacanze meritate per un gruppo solito e compatto guidato dal capitano Bruno Alves. Il Parma il prossimo anno dovrà ripartire dall’ossatura dei suoi giocatori di proprietà come Alves, Kucka e Gervinho. Da tre titolari sicuri e di categoria superiore si andrà a costruire una squadra competitiva per la prossima Serie A. Ci sarà ancora da lottare per tenersela stretta.