Un talento che ritorna dove cominciò la sua carriera calcistica è sempre una storia romantica da raccontare ai nipoti. E nel calcio, soprattutto in questa estate, si prospettano tanti ritorni al passato. Il caso del giocatore appena acquistato dall’Inter da parte del Parma Calcio è curioso e affascinante. Andrea Adorante, talentuoso attaccante classe 2000, ha preso l’autostrada A1 direzione Bologna per fermarsi a Parma. Stavolta ritorna nel Ducato con un bagaglio di esperienza e con una convalescenza ancora da terminare dopo il brutto infortunio al ginocchio. Adorante cerca il debutto in Serie A con la squadra che lo ha lanciato, dopo aver sfiorato lo scudetto della categoria Giovanissimi nel 2015 proprio contro l’Inter. Il fallimento della società crociata fu la causa della sua partenza verso i colori nerazzurri. Poi 12 reti in 18 presenze nel Campionato Primavera. Il baby talento è pronto a ricominciare nella città dove è nato e cresciuto. L’investimento importante della società gialloblù fa capire che l’attaccante potrebbe rimanere in rosa e far parte da protagonista del ritiro di Prato allo Stelvio. Percorso inverso per Brazão che va a Milano senza aver mai giocato un minuto. Una scelta condivisibile visto i milioni finiti nelle casse del Parma. Sul piano economico il club di viale Partigiani d’Italia ci ha guadagnato eccome, mantenendo saldi i rapporti con l’Inter (in arrivo anche Karamoh per il tridente di D’Aversa).



Dopo aver parlato della possibile principale riserva dell’attacco crociato ora veniamo alla punta di diamante che ancora manca allo scacchiere del mister. Il sogno di gran parte della tifoseria è Mario Balotelli, in scadenza di contratto proprio alla fine del mese. Il tentativo del Parma (forse il decisivo per l’esito della trattativa) mette sul piatto due milioni di euro più bonus per reti segnate e salvezza del club raggiunta. Un grande sforzo della proprietà e un grande lavoro di Faggiano che le sta provando tutte per convincere Mario a scegliere la destinazione Parma. Ci sono due principali motivi per vedere Balotelli con la maglia del Parma. Uno è la voglia di rivincita dell’attaccante nel campionato italiano visto che il Parma andrebbe a costruire una squadra attorno alla sua presenza nel tridente (stuzzica la coppia formata con Gervinho). Il secondo motivo è la tentazione di Mario di partecipare ai prossimi Campionati Europei. Mancini conosce il giocatore e sa che gli serve continuità (e un certo numero di gol) per avere qualche minima possibilità di essere convocato. Mario è già in Italia, pronto a scegliere la sua prossima squadra insieme al suo agente Mino Raiola. La suggestione Parma si sta trasformando in trattativa. Una delle più clamorose degli ultimi anni per il club ducale visto che solo quattro anni fa era rinato dalle ceneri dopo il fallimento.