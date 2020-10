Sono ore caldissime in casa Parma su due fronti. Prima di tutto è bene sottolineare la prima vittoria in campionato contro il Verona (e dell’era Krause), che permette ai crociati di abbandonare l’ultimo posto in classifica e portarsi a quota tre punti verso la sosta nazionali. Proprio quello che ci voleva per preparare il nuovo Parma che giocherà tra due settimane contro l’Udinese. È dal calciomercato che stanno arrivando rinforzi per il gruppo Liverani. Forze fresche ma già pronte per giocare subito in Serie A? Le scelte di Carli potrebbero essere scommesse ma anche colpi in prospettiva. Al mister ducale il compito di assimilare i nuovi arrivi, almeno sette come affermato dal Presidente Krause. Tante nazionalità diverse ma anche prospetti giovani e vogliosi di mettersi in mostra in un gran campionato come la Serie A.



Ancora una giornata di trattative per puntellare il nuovo Parma cercando di svecchiare il più possibile la rosa. Da qui al gong del calciomercato potrebbero arrivare anche colpi a sorpresa, visto i numerosi nomi che circolano in ambiente Parma. Intanto è arrivata la prima vittoria in campionato, sofferta ma meritata, contro un Verona che i più di una occasione ha sfiorato il pareggio. Ci sono due settimane di tempo ora per studiare una nuova formazione con tutti i nuovi innesti. Due settimane di lavoro che proietteranno il Parma in un nuovo progetto. È contro l’Udinese che comincerà il vero campionato dei gialloblu.