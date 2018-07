Un clamoroso ritorno dopo l’addio nell’anno del fallimento. Un ritorno nella città dove ha fatto meglio dal punto di vista calcistico. Jonathan Biabiany ha scelto di tornare in Italia e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca del suo trasferimento in maglia crociata. Un ritorno poco digerito da una minoranza di tifosi che a parte Lucarelli non vedono nessun altro nel loro Parma della gestione Ghirardi e Leonardi. Biabiany torna a Parma dopo quattro anni. Dopo che i ducali, falliti e ripartiti dalla Serie D, hanno scalato le classifiche dei campionati minori per tornare in massima serie. Biabiany torna in un altro Parma, nuovo rispetto alla vecchia (e catastrofica) gestione. “Troppo comoda” afferma qualcuno in città. “Grande ritorno” si legge sui Social Media.



Grande ritorno sì, se rivedremo il Biabia di una volta, capace di correre sulla fascia ad una velocità da podista. Allora saprà subito farsi perdonare e farà contenti tutti i supporters. Le visite mediche effettuate al Coni da parte del giocatore per ottenere l’idoneità sportiva hanno sollevato qualche dubbio. È ancora l’esterno di una volta? Il Parma ci crede e punterà su di lui per il prossimo campionato. Si lavora già per portarlo in ritiro il prossimo 7 luglio a Prato allo Stelvio. L’intera preparazione con la squadra mostrerà fin da subito la condizione fisico-atletica dell’ex Sparta Praga.



Jonathan Biabiany già all’85% può essere pericolosissimo sulla fascia. Il calciatore, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2019, arriverebbe a Parma a titolo definitivo al costo di un milione e mezzo. Trent’anni e una corsa che in Serie A pochi possiedono. La velocità da rispolverare e il campo da ritrovare, dopo sole 16 presenze nella Het Liga, campionato della Repubblica Ceca. Tutti i tifosi crociati si ricorderanno le prodezze del Beep Beep con la maglia del Parma. Memorabile il gol contro l’Inter al Tardini, quando Biabiany corse in velocità sulla sinistra e depositò il pallone in rete dopo aver saltato anche Julio Cesar. L’esterno francese può diventare una spina nel fianco nelle ripartenze e all’occorrenza è capace di coprire il ruolo di esterno anche in diversi moduli. Massima libertà di attacco nel 4-3-3 e abilità anche in fase difensiva nel 3-5-2. Un ritorno importante per la squadra di D’Aversa, attualmente scoperta sulla fascia con le partenze di Ciciretti e Insigne. Jonathan corre verso Parma per poi ripartire subito, destinazione Prato allo Stelvio.